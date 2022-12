Jak przekazała PAP Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę utrzyma się stosunkowo ciepła pogoda z opadami. Synoptyk IMGW dodała, że zachmurzenie będzie duże, z możliwymi przejaśnieniami na północy i na południowym zachodzie. Okresami możliwe są opady deszczu, a na północnym wschodzie i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Pod wieczór, w części północnej kraju opady marznące powodujące gołoledź.

W Tatrach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Wiatr w północno-wschodniej połowie kraju słaby i zmienny. Na pozostałym obszarze umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h. Na przedgórzu Sudetów może osiągać prędkość do 65 km/h - powiedziała Dorota Pacocha.

Prognoza pogody na noc

W nocy nadal pochmurno, z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie i północy. Okresami opady deszczu. Na północnym wschodzie, północy i w górach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej w Bieszczadach o 7 cm. Miejscami, głównie na zachodzie, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 5 na Suwalszczyźnie, około 2 w centrum, do 4 na plusie na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Wysoko w górach będzie dochodził do 70 km/h i może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

