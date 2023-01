Policjanci z Komisariatu Policji I w Kielcach otrzymali we wtorek przed północą informację, że w jednym z bloków na terenie miasta, na klatce schodowej awanturuje się roznegliżowany mężczyzna.

"Okazało się, że jest on poszukiwany przez miejscowy sąd"

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zastali tam siedzącego na schodach pod jednym z mieszkań mężczyznę. 53-letni kielczanin tłumaczył, że wyszedł z mieszkania po wymianie zdań ze swoją małżonką. Gdy policjanci sprawdzili go w policyjnych bazach danych okazało się, że jest on poszukiwany przez miejscowy sąd do odbycia kary pozbawienia wolności dwóch lat i 20 dni za kradzież z włamaniem i niezapłacone grzywny – powiedziała PAP mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

53-latek po założeniu na siebie ubrania został przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Stamtąd trafi do aresztu, aby odbyć zasądzone kary.

autor: Janusz Majewski