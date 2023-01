We wtorek na wschodzie i na południu kraju sporo chmur, opady deszczu a na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Na terenach podgórskich wystąpią opady śniegu. W Karpatach może spaść ok. 10 cm śniegu. Na zachodzie będzie pogodniej, mniej opadów i przebłyski słońca. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza w dolinach górskich, a na nizinach od 3 do 7 stopni, 7 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Na Pogórzu Karpackim porywy wiatru wyniosą do 60 km/h, a w Sudetach do 85 km/h.

Prognoza pogody na noc

W nocy na północy pogodnie, prawie bez opadów, ale na Suwalszczyźnie może padać deszcz ze śniegiem. W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Z kolei od Górnego Śląska po Podkarpacie będzie padał deszcz. W Karpatach może spaść do 18 cm śniegu, a na Dolnym Śląsku do 5 cm. Temperatura minimalna od -4 stopni Celsjusza w dolinach górskich oraz na Warmii i Mazurach, na nizinach od -3 do zera, do 1 stopnia na Wybrzeżu i 2 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Autor: Jacek Buraczewski

