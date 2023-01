Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek pogodę nad Polską będzie kształtował rozległy niż z centrum między Szkocją a Islandią. Nadal napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Więcej słońca zobaczymy na południu i południowym wschodzie, więcej chmur na zachodzie i północy. Możliwe są słabe opady deszczu na krańcach południowych. Na Podhalu może spaść do 5 cm śniegu, a w wysokich partiach Tatr do 10 centymetrów. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 5-6 w centrum, do 8 stopni na południu kraju w pasie od Górnego Śląska po Podkarpacie. Wiatr na wschodzie umiarkowany i dość silny, na zachodzie słaby i umiarkowany. Na południowym wschodzie porywy wiatru do 85 km/h - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

W nocy pochmurno i z opadami deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Na Podhalu może spaść do 10 cm śniegu, w wysokich partiach gór do 10-15 cm. Temperatura minimalna od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 3 w centrum, do 4-5 stopni na Podkarpaciu i nad morzem.

autor: Marek Szczepanik