56-letni obywatel Gruzji, jak poinformowała w komunikacie Komenda Główna Straży Granicznej, dwa lata temu otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu do kraju i zakazie ponownego wjazdu do Polski. Wydawała ją ustecka straż graniczna.

"Zmienił nazwisko by ponownie wjechać do Polski"

Jak ustaliła SG, mężczyzna wrócił wówczas do Gruzji. Tam zmienił nazwisko i wyrobił nowy dokument tożsamości, na który ponownie wjechał do Polski, wiedząc, że w ten sposób łamie obowiązujący go zakaz.

Mężczyzna został zatrzymany w Ustce

Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Ustce, którzy sprawdzali legalność jego pobytu. Zostało wobec niego wszczęte postępowanie karne i administracyjne. Cudzoziemiec usłyszał zarzut przekroczenia granicy Polski przy użyciu podstępu.

“56-latek przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Ponadto cudzoziemiec otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu i został wydalony z Polski” – podała w piątek KGSG.

autorka: Inga Domurat