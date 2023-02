Z wielkim smutkiem przekazujemy informację, że maleńki Henry James Clarke przegrał walkę o życie. W tych trudnych chwilach prosimy o uszanowanie spokoju i prywatności Rodziców - przekazała przedstawicielka SU. Jak podkreśliła, rodzice dzieci pozostają pod profesjonalną opieką specjalistów z krakowskiego szpitala, którzy pomagają im przejść przez ten bolesny czas.

Pięcioraczki urodziły się w 28 tygodniu ciąży

Pięcioraczki - Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy urodziły się w 28 tygodniu, przez cesarskie cięcie. Noworodki w chwili narodzin ważyły od 710 do 1400 gramów; każdy z nich mierzył ok. 40 centymetrów. Według informacji podanych przez szpital taka ciąża mnoga zdarza się raz na 52 miliony przypadków.

autor: Rafał Grzyb