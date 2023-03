Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 18.30. Z pierwszego piętra bloku przy ul. Emilii Plater w Suwałkach wypadła z okna 5-letnia dziewczynka. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Zostało jednak przewiezione do szpitala na badania.

Reklama

Dziecko same w domu

Policjanci ustalili, że dziewczynka była sama w mieszkaniu i miała oglądać bajkę. Matka zamknęła drzwi na klucz i na chwilę wyszła. Dziecko zostało same. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w kierunku narażenia na bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kobieta była trzeźwa.

Autor: Jacek Buraczewski