Robaki nie są w stanie konkurować z polskim schabowym, bo polska żywność jest najlepsza na świecie i nic jej nie zastąpi. Jeżeli ktoś chce to może oczywiście próbować robaków, dżdżownic - to jest jego wolna wola. Ważne jest, aby nikogo do niczego nie zmuszać. Niech każdy je i podejmuje decyzje takie, jak uważa - podkreślił Ryszard Bartosik po spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa.

"Namawiam do tego, aby jeść polskie mięso"

Ja wszystkich namawiam do tego, aby jeść polskie mięso, pić polskie mleko, wszystkie towary rolno-spożywcze pochodzące z Polski, bo mamy najlepszą żywność na świecie - powtórzył.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz