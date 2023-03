Początkowo w tej sprawie wszystko wyglądało na pożar, w którym jedna osoba zginęła, a druga została ranna. 18 stycznia ub. roku palił się dom w jednej ze wsi w podlaskiej gminie Nowy Dwór; zauważyli to mundurowi z granicznego patrolu, przejeżdżający drogą. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny w wieku ok. 80 lat, ranna została żona zmarłego. Po zebraniu dowodów Prokuratura Rejonowa w Sokółce ustaliła, że doszło do zabójstwa. Zarzuty postawiła 22-letniemu wnukowi zmarłego.

Według aktu oskarżenia, oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim zabójstwa i ze szczególnym okrucieństwem; dziadka uderzył drewnianym taboretem w głowę, potem oblał benzyną, oblał również dom wewnątrz i na zewnątrz, po czym budynek podpalił. Babcię przewrócił na ziemię, pobił pięściami i dusił, a nieprzytomną zostawił w płonącym budynku; to zarzut usiłowania zabójstwa, bo starsza pani, po odzyskaniu przytomności, zdołała o własnych siłach wyjść na zewnątrz.

Przewód sądowy zamknięty, czas na wyrok

We wtorek Sąd Okręgowy w Białymstoku przesłuchał ostatniego świadka, zamknął przewód sądowy, a strony wygłosiły mowy końcowe.

Prokuratura chce 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa babci oskarżonego i 25 lat więzienia za zabójstwo dziadka; oskarżyciel wnioskuje o karę łączną 25 lat więzienia. Obrońca w swojej mowie nie przedstawił wniosku co do kary, nie mówił też o uniewinnieniu. Skupił się na kwestii prawa jego klienta do obrony, które - w jego ocenie - zostało naruszone na początku postępowania przygotowawczego, kwestionował też ustalenia biegłych powołanych w tej sprawie (chodziło zwłaszcza o obrażenia babci 22-latka).

