Według dotychczasowych ustaleń Marcin W. w środę zamordował w Muchocinie 22-letniego mężczyznę. Podpalił mieszkanie, aby zatrzeć ślady. Zabrał też samochód należący do ofiary. Wkrótce potem w Międzychodzie zabił 45-letnią kobietę.

Po dokonaniu obydwu zabójstw 24-latek miał porzucić skradziony samochód niedaleko Międzychodu i uciec do lasu. Od środy trwały jego intensywne poszukiwania z udziałem m.in. policjantów z Międzychodu i KWP w Poznaniu. W czwartek wieczorem zgłosił się na policję, w piątek został przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Prok. Łukasz Wawrzyniak powiedział w piątek, że podejrzany o podwójny zabójstwo został przesłuchany. Nie przyznał się do stawianych zarzutów. Odmówił składania wyjaśnień. Prokurator złożył w sądzie wniosek o trzymiesięczny areszt dla Marcina W.

Rzecznik podał, że przeprowadzona została sekcja zwłok obu ofiar. Stwierdzono mnogie obrażenia w okolicy szyi, klatki piersiowej, rąk. Prokurator powiedział, że według biegłych te obrażenia, zadane zapewne nożem, zwłaszcza zadane w okolicy szyi spowodowały śmierć.

Prok. Łukasz Wawrzyniak powiedział, że Marcin W. potwierdził, że leczył się psychiatrycznie, że zażywał narkotyki. Skorzystał też z prawa do odmowy wyjaśnień. Według śledczych Marcin W. znał swoje ofiary.

Podejrzany o dokonanie dwóch zabójstw 24-latek w czwartek wieczorem zgłosił się do komendy policji w Międzychodzie. Został zatrzymany. W piątek rano przewieziono go do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Postępowanie ws. zabójstw przejęła od prokuratury w Szamotułach poznańska prokuratura okręgowa. W czwartek Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę pieniężną za pomoc w ujęciu poszukiwanego. Wcześniej policja opublikowała wizerunek 24-latka.

autor: Rafał Pogrzebny