Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę Polska będzie pod wpływem rozbudowującego się klina wyżowego. Zalegające nad krajem chłodne powietrze będzie zastępowane nieco cieplejszymi masami napływającymi ze wschodu.

W całym kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Rano możliwe są zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Na zachodzie są niewielkie szanse na słabe opady. Na pozostałym obszarze spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Ich największe nasilenie będzie we wschodniej i centralnej części kraju, gdzie sumarycznie może spaść do 10 mm, a w burzach do 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza nad morzem, 10 – 13 na przeważającym obszarze kraju, do 15 na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich termometry wskażą około 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz może być porywisty - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.

autor: Marek Szczepanik