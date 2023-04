Reklama

Ochojska uważa, że "złą filozofią" jest mówienie o obronie polskiej granicy.

Granic to broniliśmy jak Niemcy weszli do Polski i wtedy mogliśmy bronić naszych granic. Granice należy chronić, a ochrona nie polega na budowie murów – twierdzi europosłanka w Radia ZET.

Mamy procedury, tylko Straż Graniczna ich nie stosuje – mówiła Janina Ochojska.

Ludzi, którzy przekraczają granicę, bo chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, wypycha się na granicę, są wywózki – powiedziała.

Wobec tego, ile przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, nie uważam, że dziesiątki tysięcy migrantów to duża liczba - tłumaczy w Radiu ZET.

Niebawem ci migranci będą nam bardzo potrzebni, jak wojna w Ukrainie się skończy i Ukraińcy wrócą do domu. Polska prowadzi złą politykę migracyjną. Może to idealistyczne, ale uważam, że ratowanie życia ludzkiego i zachowywanie prawa to są takie postawy, które cenię i to są zawsze najlepsze rozwiązania – mówiła Janina Ochojska.

Ochojska ostro o PiS

Janina Ochojska została zapytana w Radiu ZET, czy "ludzie umierają na granicy przez PiS?", na co odpowiedziała twierdząco.

Na pytanie, czy "rządzący powinni siedzieć za to, jak traktują migrantów?" odpowiedziała "tak".

Ochojska: Leśnicy uczestniczyli w "sprzątaniu"

Ja nie twierdzę, że oni [leśnicy – red.] uczestniczyli w zakopywaniu grobów [migrantów z polsko-białoruskiej granicy – red.]. Mogę sobie wyobrazić, że skoro tak wiele osób zaginęło i rodziny błagają, by dowiedzieć się czegoś, to być może znajdą się jakieś zwłoki zakopane. Takich rodzin jest ponad 200 – mówiła Janina Ochojska

Ochojska w Radiu ZET przekonywała, że posiada dokument potwierdzający, że leśnicy uczestniczyli w "sprzątaniu".

Jest rozkaz. Nie jest dokładnie określone czy pomagali w wywózce i wypychaniu uchodźców. Zostali powołani – tłumaczyła.

17 listopada 2021 roku Józef Kubica p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych wydał decyzję nr 146 ws. powołania zespołu zadaniowego, funkcjonującego jako grupa interwencyjna Straży Granicznej, do przeprowadzenia akcji wspomagającej. Była to decyzja o mobilizacji strażników leśnych z całej Polski. Została pominięta w BIP Lasów Państwowych. Publicznie nie była dostępna – powiedziała w Radiu ZET Janina Ochojska.