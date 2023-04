Zakończyło się śledztwo Prokuratury Okręgowej w Tarnowie w sprawie zabójstwa 35-letniej Grażyny K. W poniedziałek prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciw 42-letniemu Czesławowi K., który odpowie za zabójstwo.

Reklama

Zabójstwo

Jak ustalono, do zabójstwa miało dojść z 3 na 4 stycznia 2019 r. w Borzęcinie. Zwłoki kobiety zostały znalezione pod koniec lutego; okazało się, że jest to ciało Grażyny K., której zaginięcie zgłosiła wcześniej rodzina. Śledczy ustalili, że kobieta na początku stycznia tego samego roku przyjechała do kraju z Anglii. Według ustaleń jej mąż miał być ostatnią osobą, która tego dnia wieczorem widziała ją żywą; mimo braku kontaktu kolejnego dnia mężczyzna nie zgłosił jednak zaginięcia, bo - jak przekazała małopolska policja - był przekonany, że wróciła ona do Anglii i spotkają się dopiero tam.

Reklama

Brytyjska policja zatrzymała Czesława K. w lipcu 2019 r. na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, który wydał tarnowski sąd okręgowy. Od tego czasu, przez blisko trzy lata trwała procedura związana z przekazaniem go polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Ostatecznie nastąpiło to w maju ub.r. Wówczas ogłoszono mu zarzut pozbawienia życia swojej żony Grażyny K.

autorka: Julia Kalęba