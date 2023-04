Prokuratura wszczyna śledztwo ws. byłego premiera, po doniesieniach Marka Falenty. Sprawa ma dotyczyć przekroczenia uprawnień.

Moim zdaniem ta sprawa pomoże Tuskowi dlatego, że jeśli ktoś próbuje udowodnić, że Tusk jest winny, bo 10 lat temu walczył z ruskim węglem… My wiemy, że Falenta nagrywał ludzi PO za to, że rząd PO walczył z handlem ruskim węglem. I dlatego PiS doszedł do władzy – mówi poseł Platformy.

Gość Bogdana Rymanowskiego zaznacza, że nie jest zwolennikiem teorii spiskowych, ale dodaje, że "słyszeliśmy o połączeniach między Falentą, a funkcjonariuszami CBA, ABW, którzy dziś pracują dla PiS". - Falenta pomógł PiS wrócić do władzy, a dziś PiS się odwdzięcza i wykorzystuje go, by ścigać Tuska – uważa Nitras. Jego zdaniem Zbigniew Ziobro może wcale nie ścigać tego, który stał za nielegalnym podsłuchiwaniem polityków PO, tylko próbuje dopaść Donalda Tuska.

To wiele mówi o tym, kto prowadzi w Polsce politykę antyrosyjską, a kto proputinowską – ocenia Gość Radia ZET. Sławomir Nitras mówi, że "dziś Ziobro, Kowalski i cała jego ferajna to ludzie, którzy w jakimś sensie realizują interesy Moskwy". - To jest potwarz – uważa polityk PO. Dodaje jednak, że „Polacy nie są tacy głupi, jakby chciał Kaczyński i mają oczy”.

Sławomir Nitras dodaje, że prokuratura powinna zająć się aferami PiS. - To ta sama prokuratura, która ws. wyborów kopertowych nie podejmuje śledztwa. Wielka afera z panią Witek i szwalniami – nie podejmuje śledztwa. Morawiecki i jego oświadczenia majątkowe, gigantyczne pieniądze wyłudzone najpierw od państwa do Kościoła, a potem z Kościoła do Morawieckiego, 2 wieże Kaczyńskiego – wylicza Gość Radia ZET.

Pytany o komisję ds. zbadania rosyjskich wpływów, poseł Platformy Obywatelskiej ma wątpliwości, czy ona faktycznie powstanie, bo „w samym PiS są poważne wątpliwości co do tej komisji”. - Od 4 miesięcy komisja nie może powstać, bo PiS nie mógł znaleźć większości. W ostatniej chwili przekupił posłów dodatkami na fundacje – 10 mln w Olsztynie dla jednej z posłanek, Kukiz – mówi Gość Radia ZET. Dodaje, że również prezydent jest prawnikiem, więc Nitrasowi nie wydaje się, żeby był skłonny podpisać taką ustawę. Jego zdaniem jest to „niekonstytucyjna i putinowska” ustawa.

Gość Bogdana Rymanowskiego przyznaje również, że generalnie nie ma najlepszego zdania o Andrzeju Dudzie. - W sposób nie do końca uczciwy doszedł do władzy, wykorzystując aparat państwa niezgodnie z prawem – ocenia Sławomir Nitras.