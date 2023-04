Trwa akcja poszukiwawcza mężczyzny, którego kajak przewrócił się na Zalewie Szczeciński. Póki co nie udało się go zlokalizować i nie ma z nim kontaktu - poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Policach. Do zdarzenia doszło w okolicy Warnołęki (pow. policki).

Mężczyźnie udało się zadzwonić do strażaków. Poinformował nas, że kajak się przewrócił. Mniej więcej podał nam swoją lokalizację, czyli okolice Warnołęki, przy torze wodnym – przekazał w rozmowie z PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Policach bryg. Piotr Tuzimek. Reklama Razem z tą informacją przekazał też, że traci zasięg i telefon lada chwila przestanie działać. Nie mamy z nim teraz kontaktu telefonicznego – dodał. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej, SAR, WOPR i policję.

Olga Papiernik