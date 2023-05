"Słoneczny i zimny początek tygodnia to zasługa silnego wyżu znad Rosji, który sprowadza do naszego kraju powietrze pochodzenia arktycznego. Noce z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę w części kraju jeszcze z przymrozkami. Od wtorku zacznie napływać łagodniejsze powietrze i z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej" - poinformował IMGW. "W drugiej połowie tygodnia w wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a na południu kraju możliwe są również burze" - dodał.

Pochmurny poniedziałek

W poniedziałek pochmurno tylko na południowym wschodzie kraju, poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze ok. 14 st. C, najchłodniej na Podkarpaciu i na Podhalu ok. 10 st. C. Wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu, który na południu będzie miejscami porywisty.

Wtorkowy poranek będzie jeszcze bardzo zimny, choć słoneczny. Na wschodzie, w centrum i na południu mogą wystąpić przymrozki do minus 2 st.C, a przy gruncie miejscami do minus 5 st.C. "W dzień temperatura na Podkarpaciu i na Podhalu wzrośnie do 12 st.C, w centrum do 15 st.C" - przekazał IMGW. Najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem - ok. 17 st.C. IMGW ostrzega, że temperatura odczuwalna będzie jednak o kilka stopni niższa za sprawą umiarkowanego wiatru z południowego wschodu.

"W środę niemal w całym kraju będzie pogodnie"

W środę, niemal w całym kraju będzie pogodnie. Wcześnie rano, na wschodzie możliwe są jeszcze przygruntowe przymrozki. IMGW prognozuje, że w najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 14 st. C na wschodzie do 20 st. C na zachodzie. Wiać będzie umiarkowany, choć dość silny i porywisty wiatr z południowego wschodu. Najsilniej powieje nad morzem - nawet do 60 km/h.

Od czwartku do niedzieli zmienne zachmurzenie i miejscami przelotne opady deszczu. Najwięcej popada w sobotę i niedzielę, a dodatkowo w niedzielę na południu może też zagrzmieć. "Temperatura minimalna od 3-5 st.C na wschodzie do 7-9 st.C na zachodzie, maksymalna odpowiednio od 15 do 20 st.C." - informuje IMGW. Powieje ze wschodu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami porywisty.

autorka: Marta Stańczyk