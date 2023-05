Złożyłem projekt do Sejmu, który zobowiązuje instytucje publiczne, by zawiadamiać z urzędu RPD o sprawach, których nie są sami zweryfikować. Chciałbym, aby był uzupełnieniem kompetencji rzecznika - wyjaśnił Mikołaj Pawlak w Polsat News.

W sprawach, takich jak Kamilka, trzeba było reagować wcześniej - uznał.

Gdybym wiedział wcześniej, zapewne dziecko dało się być może ocalić szybciej - dodał.

Akta poszczególnych spraw dostaję później. Post factum mogę rozłożyć ręce. Wszyscy walczyliśmy o jego życie, modliliśmy się, wspieraliśmy. To nie dało rady - mówił RPD w Polsat News.

Owsiak do RPD: Pan rzecznikiem jest od prawie pięciu lat…

"Ponad dwie godziny temu (jest 17:03) Rzecznik Praw Dziecka napisał, że jest porażony, jak wiele osób zawiodło w sprawie Kamilka. Sąd, kurator i opieka społeczna - od 2015 roku. Drogi Panie, jest Pan rzecznikiem od prawie pięciu lat. To również pytanie do Pana. Niezdarność systemu ochrony takich dzieci, takich rodzin jest ogromna. I to nie po raz pierwszy!" - napisał w mediach społecznościowych Jurek Owsiak.