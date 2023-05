W środę rano na oficjalnych profilach partii Prawo i Sprawiedliwość w mediach społecznościowych ukazał się spot dotyczący planowanego przez środowiska opozycyjne na 4 czerwca marszu w Warszawie.

Klip PiS

"W Auschwitz zamordowano ponad 1 mln osób" - taki wpis na tle torów wiodących do obozu Auschwitz rozpoczyna nagranie, umieszczone na profilu Prawa i Sprawiedliwości.

Chwilę potem na ekranie ukazuje się brama do obozu i wpis Tomasza Lisa z Twittera: "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Wpis został już przez autora skasowany a w zamian ukazały się przeprosiny: "Bardzo przepraszam za mój wpis o 'komorze' To oczywiste, ze myślałem o celi, ale powinienem był przewidzieć, że ludzie złej woli przyjmą interpretację absurdalną".

Tomasz Lis napisał, że pisząc o "komorze" miał na myśli celę. Tłumaczył również, że "był zdruzgotany" tym, że"przez nieuwagę" dał "paliwo przekręcającej słowa i manipulującej faktami PiS-owskiej propagandzie". Jak napisał Lis, odnosząc się do klipu Prawa i Sprawiedliwości, "dziś widać, że przy okazji pomogłem im pokazać kim naprawdę są i do czego są zdolni".

Czarnek: Wielkie oburzenie!

Tweet Prawa i Sprawiedliwości wywołał oburzenie, które w środę skomentował Przemysław Czarnek. - Im wolno wszystko, Lis się pomylił, miał na myśli celę oczywiście, nikt na to nie zareagował, nie było żadnego słowa oburzenia żadnego polityka opozycji na to, co napisał Lis. Lis to Lis i jemu wolno, a kiedy my mówimy, że nie wolno, to jest wielkie oburzenie, że używamy do tego chociażby tych obrazków z Auschwitz-Birkenau - powiedział.

Stop językowi agresji, będziemy to punktować bez względu na to, jak wielkie krzyki się będą podnosić, bo to jest niegodne kogokolwiek i w życiu publicznym w ogóle nie powinno występować - dodał minister.

Krytyka wobec spotu

Wpis na profilu PiS spotkał się z żywą reakcją. Klip Prawa i Sprawiedliwości krytykowali nie tylko politycy, ale także historycy czy dziennikarze. Zareagował nań m.in. prezydent Andrzej Duda. "Pamięć o Ofiarach niemieckich zbrodni w Auschwitz jest święta i nietykalna. Tragedia milionów Ofiar nie może być wykorzystywana w walce politycznej. To działanie niegodne i nie ma dla niego usprawiedliwienia" - napisał prezydent.

Na klip zareagowało także Muzeum Auschwitz. "Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej" - czytamy we wpisie na profilu Muzeum Auschwitz.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.