Do naszej redakcji spływają zdjęcia internautów, którzy na zdjęciach dokumentują to, co dzieje się na ulicach Warszawy. Widać na nich na przykład tłumy na stacjach warszawskiego metra.

Reklama

Marsz 4 czerwca

Reklama

Do marszu wciąż dołączają kolejne osoby ze wszystkich dzielnic Warszawy. Do tego trzeba doliczyć tysiące uczestników, którzy do stolicy przyjechali z całej Polski. Błonia Stadionu Narodowego są pełne autokarów.

500 tysięcy uczestników?

Krótko po godzinie 14 Bartosz Arłukowicz występujący przed Pałacem Prezydenckim podał liczbę uczestników.

Właśnie dostałem informację, ze w marszu uczestniczy 500 tysięcy osób! - powiedział polityk PO.

Niektórzy twierdzą jednak, że uczestników jest dużo więcej. Na przykład Roman Giertych napisał, że ulicami Warszawy maszeruje milion uczestników.

Zobaczcie zdjęcia, które do naszej redakcji przysłali internauci.