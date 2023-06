Jego zdaniem "to założenie z definicji było błędne". - Jak popatrzymy na pewną dynamikę polityczną związaną z karierą samego Putina i pierwszą kadencję porównamy do drugiej, to widać, że w pierwszej kadencji likwiduje on wolne media, w drugiej niezależny od siebie biznes - wyjaśnił. Jak dodał, mówienie, iż da się przez reset - nie tylko polski, ale niemiecki, amerykański czy globalny - "uzachodnić" Rosję, to "trzeba powiedzieć, że od razu na samym początku było to założenie kompletnie błędne".

Polityka "resetu"

Zapytany, gdzie narodziła się koncepcja polityki resetu, odpowiedział, że źródła polityczne resetu są dwojakie. Pierwsza okoliczność jaką wskazał to polityka wewnętrzna zdeterminowana przez walkę polityczną i "definiowana pojęciem antyPiS-u". Wobec stanowiska PiS-u, krytycznego wobec Rosji, próbowano przeciwstawić politykę tzw. "realizmu". - PiS był w swoich rządach i polityce rusofobiczny, oni mówili: będziemy realistami, a stali się filorosyjscy - uważa Cenckiewicz.

Dodał, że drugim źródłem jest idea, którą w swoich wykładach, publicznych wystąpieniach wykładał Donald Tusk, że Polski nie stać na autorską, niezależną od Unii Europejskiej politykę rosyjską, a polska polityka może być tylko tak antyrosyjska, jak antyrosyjska jest aktualna polityka europejska; "że im lepsze będą stosunki polsko-rosyjskie, tym pozycja Polski w Unii Europejskiej będzie lepsza" - uważa.

"Skutek jest katastrofalny"

Według niego, skutek resetu jest katastrofalny, "a ludzie zaangażowani w reset jak profesor Rotfeld, na stosunkowo wczesnym etapie w latach 2012-2013, napisali straszne dla Donalda Tuska, analizy dotychczasowej polityki prorosyjskiej". - Wnioski mówiły jedno, że cała nasza polityka stała się jedną wielką porażką i katastrofą. Niczego nie osiągnęliśmy, mamy coraz więcej kłopotów, problemy wewnętrzne, z funkcjonowaniem placówek dyplomatycznych. Rosja coraz więcej chce, coraz bardziej się rozpycha, mamy problem z małym ruchem granicznym, jakością z wynegocjowaną umową gazową z 2009 roku. Przyjdzie czas, żeby to wszystko pokazać - podsumował Cenckiewicz.

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz wraz z Michałem Rachoniem są autorami serialu dokumentalnego "Reset", którego emisję rozpoczęły TVP Info i TVP1.

Rozmawiała: Anna Nartowska

Anna Nartowska, Agnieszka Gorczyca