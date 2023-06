Jak przekazał Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę mieszkańcy centralnej i wschodniej części kraju muszą liczyć się z burzami, którym towarzyszyć będą deszcze i silny wiatr.

Reklama

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z miejscowymi, przelotnymi opadami deszczu. Zagrzmi w centrum i na wschodzie kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to około 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury spodziewane są w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Tylko w czasie burz może w porywach dochodzić do 60-65 km/h - powiedział Kamil Walczak.

Reklama

Dla województwa mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

Prognoza pogody na noc

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie nadal umiarkowane, miejscami duże, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. W centrum i na północy zanikające burze, ale bez intensywnych opadów deszczu. Tylko na krańcach północno-wschodnich meteorolodzy spodziewają się do 10 mm deszczu. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni na północy do 14-15 na południu kraju. Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków zachodnich.

autor: Marek Szczepanik