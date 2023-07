Silny wiatr na Pomorzu

Wiatr na Pomorzu może osiągnąć prędkość w porywach do 85 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wydane dla powiatów: lęborskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego. Alert obowiązuje w poniedziałek do godz. 18.

Prognozuje się wystąpienie na wybrzeżu silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, okresami do 60 km/h i w porywach do 70 km/h, a okresami do 85 km/h, z zachodu i południowego zachodu - podali w komunikacie meteorolodzy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

autor: Piotr Mirowicz