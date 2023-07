W piąteksłonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna od 22°C na Pomorzu do 28°C w centrum kraju i na zachodzie, w dolinach karpackich i kotlinach górskich od 22°C do 25°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich i północnych.

Prognoza 7-dniowa. Weekend upalny

W sobotę słonecznie i pierwsze upały. Temperatura maksymalna od 24°Cna wschodzie i północy do 30°C na zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich około 22°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny, w wielu miejscach też zmienny.

W niedzielę nadal bez opadów i bardzo upalnie. Na zachodzie temperatura wzrośnie do 33°C, w centrum 29°C, na wschodzie około 26°C. Chłodniej tylko nad morzem, od 20°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Nocąz niedzieli na poniedziałek na zachodzie temperatura nie spadnie poniżej 18°C.

Prognoza 7-dniowa. Wracają burze i grad

W poniedziałek we wschodniej połowie kraju słonecznie, na zachodzie i południu więcej chmur i pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Opady w burzach mogą być okresami silniejsze, a porywy wiatru do 70 km/h. Temperatura maksymalna od 20°C nad morzem, 29°C w centrum, do 31°C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

We wtorek już bez burz, ale przelotny deszcz pojawi się miejscami na Pomorzu i na południu. Poza tym dużo słońca i na zachodzie nadal upalnie, temperatura może dochodzić do 30°C. Poza tym od 20°C nad morzem do 29°C w centrum. Wiatr słaby.

Prognoza 7-dniowa. Silne burze

W środę spodziewamy się ponownie silnych burz, przemieszczających się z zachodu na wschód kraju. Opady mogą być intensywne, a wiatr w porywach dochodzić do 70 km/h. Przed opadami jeszcze upalnie i temperatura wzrośnie do 33°C w centrum, na zachodzie 29°C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W czwartek nadal miejscami przelotne opady, ale na zachodzie więcej przejaśnień. Temperatura maksymalna zbliży się do 30°C już tylko w centrum, poza tym od 24°C do 28°C.