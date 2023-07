Reklama

Nowości w aplikacji mObywatel

W sierpniu w aplikacji mObywatel pojawi się nowy dokument mobilny – tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które po zdaniu egzaminu będzie dostępne do pobrania w aplikacji. Czyli zdaję egzamin - dostaję prawo jazdy tymczasowe w apce i mogę wsiadać za kierownicę. Obecnie jest tak, że najpierw musimy mieć wydany plastikowy dokument i dopiero wtedy użytkownik ma możliwość pobrania go z rejestru CEPiK do swojej aplikacji.

Ustawa o aplikacji mObywatel

14 lipca wchodzi w życie ustawa o aplikacji mObywatel.Od dnia, w którym zacznie obowiązywać ustawa, nowy mObywatel 2.0 będzie już dostępny dla wszystkich. W zależności od ustawień w telefonie, stara wersja mObywatela albo zaktualizuje się sama, albo trzeba będzie samemu ją zaktualizować.

Aplikacja będzie dostępna w sklepach Google Play oraz App Store. Zaktualizuje się sama, gdy telefon będzie miał ustawioną automatyczną aktualizację aplikacji. W innym przypadku po wejściu do sklepu i odnalezieniu aplikacji będzie możliwość naciśnięcia opcji aktualizuj. W trzecim rozwiązaniu po wejściu w aplikację aktualizacja zostanie wymuszona.

mObywatel 2.0. Nowe funkcje i usługi

W nowym mObywatelu 2.0 będą nowe funkcje i usługi. Będzie dostępny nowy dokument tożsamości - mDowód i nowa funkcja: weryfikacji kryptograficznej mDowodu, dostępna także bez konieczności logowania się do aplikacji. W Polsce pojawi się więc nowy dokument tożsamości, którym będziemy mogli posługiwać się na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyjazdu za granicę i wnioskowania o tradycyjny dowód osobisty oraz – do 31 sierpnia – potwierdzenia swojej tożsamość w instytucjach objętych ustawą o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy (m.in. w banku). Od 1 września te instytucje też będą już miały obowiązek uznawania mDowodu.

Od 14 lipca będzie nowy rodzaj dowodu tożsamości - mDowód w aplikacji mObywatel, obok paszportu i dowodu osobistego.

Co z tradycyjnym dowodem osobistym

mDowód będzie miał inną datę ważności i wydania oraz numer i serię niż tzw. plastikowy dowód. Będzie dostępny wyłącznie online w aplikacji mObywatel. Nie będzie już trzeba nosić ze sobą plastikowego dowodu, bo każdy będzie miał obowiązek ustawowy akceptowania mDowodu. Ale warto podkreślić, że nie zwalnia to obywateli z obowiązku posiadania tradycyjnego dowodu osobistego.