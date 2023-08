Reklama

Od 14 lipca możemy posługiwać się jednym z trzech dowodów tożsamości: dowód osobisty, paszport oraz mDowód w aplikacji mObywatel. Oznacza to, że rejestrując się do przychodni lub do szpitala również możemy się nim posłużyć.

W jakiś sposób otrzymać mDowód: Wystarczy smartphone z dostępem do aplikacji mobilnej

Cyfrowy dokument można łatwo pobrać na telefon. Od 14 lipca każdy może to zrobić za pomocą aplikacji mObywatel 2.0. Wystarczy zainstalować ją na swoim urządzeniu pobierając pobrać ją bezpłatnie ze sklepu Google Play lub App Store.

W przychodniach i szpitalach. Gdzie jeszcze można posłużyć się mDowodem?

Cyfrowym dowodem możemy się posłużyć się wszędzie tam, gdzie wymagane jest potwierdzenie tożsamości, m.in.:

podczas rejestracji w przychodniach i szpitalach,

w urzędach,

na poczcie,

w sądzie,

u notariusza,

w środkach komunikacji miejskiej i w pociągach,

podczas wyborów,

podczas kontroli tożsamości.

Uwaga na ograniczenia: Nie przekroczymy z nim granicy i nie wyrobimy nowego dowodu

Cyfrowy dowód tożsamości nie detronizuje jednak tradycyjnego dowodu tożsamości i paszportu. Nie posłużymy się nim w trzech sytuacjach. Przy przekraczaniu granicy nadal wymagany jest tradycyjny dowód lub paszport. mDowód nie jest również respektowany w sytuacji wnioskowania o wydanie dowodu osobistego. Cyfrowym dokumentem nie posłużmy się także w bankach, jednak już wkrótce to się zmieni.

Gdzie nie możemy posłużyć się cyfrowym dokumentem:

w bankach (do 31 sierpnia 2023 r.),

przekraczając granice, np. na lotnisku,

wnioskując o wydanie dowodu osobistego.

mDowód już wkrótce także w bankach

Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki wejdzie w życie 1 września 2023 roku. Instytucje finansowe apelowały bowiem o wprowadzenie okresu przejściowego, który pozwoliłby na wprowadzenie odpowiednich procedur i narzędzi.