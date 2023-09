Reklama

Lepsza jakość świadczenia usług medycznych to główny cel wprowadzania nowego wewnętrznego systemu autoryzacji dla szpitali. Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje, że system będą musiały wdrożyć wszystkie podmioty, które udzielają świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Co to jest system autoryzacji?

Nowe przepisy przewidują, że szpital, by móc udzielać świadczenia ze środków publicznych, będzie musiał uzyskać autoryzację od prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Podstawowym celem wprowadzenia autoryzacji jest poprawa jakości świadczenia usług medycznych, a zatem, jeżeli wydawanie autoryzacji będzie odbywało się według transparentnych i jasnych kryteriów, pacjenci otrzymają opiekę na najwyższym poziomie i właściwy poziom bezpieczeństwa – tłumaczy dla dziennika.pl mec. Bartosz Wojciechowski, radca prawny z Kancelarii ANSWER.

Jakie będą dla pacjentów korzyści z wprowadzenia nowych przepisów?

System autoryzacji będzie miał wielowarstwowy wpływ na pacjentów. – Nowa ustawa może wiązać się z istotnymi korzyściami dla pacjentów, takimi jak większa pewność co do jakości opieki, większe bezpieczeństwo i dostępność informacji. Pacjenci mogą także mieć większą siłę przetargową wobec szpitali, co może zachęcać placówki do zapewniania lepszej opieki i uważności wobec osób szukających opieki medycznej. Idea nowych przepisów będzie jednak w pełni realizowana wówczas, gdy prawidłowo zostanie zdefiniowane, czym powinna być "jakość opieki zdrowotnej”. Bez ustalenia właściwych parametrów minimalnej jakości i obiektywnego oceniania placówek według jednakowych kryteriów trudno będzie osiągnąć zakładany przez ustawodawcę cel – zauważa mec. Bartosz Wojciechowski.

Ekspert przestrzega: Czas oczekiwania na leczenie może się wydłużyć

Nowa jakość usług to dla szpitali nowe zasady, których wprowadzenie może wpłynąć na funkcjonowanie tych placówek.

– Rygorystyczne wymogi mogą się wiązać z większymi kosztami dla szpitali oraz wpływać na dostępność opieki zdrowotnej. Jeśli przepisy wykonawcze skomplikują procedury w szpitalach, może to prowadzić do wydłużenia czasu oczekiwania na leczenie – przestrzega mec. Bartosz Wojciechowski.

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

– Nowa ustawa obowiązuje od 8 września 2023 r., ale istotna część przepisów wejdzie w życie dopiero z początkiem 2024 r., dlatego pacjenci mogą nie od razu odczuć zmiany, z ich perspektywy raczej nie będą one widoczne we wczesnej fazie obowiązywania Ustawy. Będą one odczuwalne dopiero, kiedy szpitale zaczną wdrażać w życie procedury umożliwiające wywiązywanie się z wymogów autoryzacji czy akredytacji oraz zetkną się z pierwszymi przypadkami odmowy udzielenia autoryzacji bądź jej cofnięcia – zauważa mec. Wojciechowski.