Darmowe leki 65+. Jakie warunki trzeba spełnić?

Od 1 września 2023 r. seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do wielu bezpłatnych leków. Na liście znajduje się około 3800 pozycji. Dotyczy to również dzieci do ukończenia 18 lat.

Refundacja obejmuje wyłącznie recepty, które zostały wystawione od 1 września. Recepty z wcześniejszą datą nie uprawniają do otrzymania darmowych leków.

By odebrać darmowy lek, na wystawionej recepcie musi znajdować się oznaczenie "S". Osoba wystawiająca receptę musi umieścić ten symbol w polu kod uprawnień dodatkowych. Inaczej w aptece lek nie zostanie wydany, nawet jeśli jest na liście darmowych leków.

Nie każdemu pacjentowi 65+ będzie przysługiwać lek z darmowej listy. By się do tego kwalifikować, oprócz wieku pacjent musi spełniać również określone kryteria medyczne. Część leków jest bezpłatnych tylko w przypadku wybranych schorzeń.

Kto może wystawić receptę na darmowe leki?

Receptę z symbolem "S" może wystawić lekarz rodzinny, lekarz specjalista, lekarz ze szpitala, geriatra lub pielęgniarka uprawniona do wystawiania recept. Nie może tego jednak zrobić lekarz przyjmujący prywatnie. Do tej pory lekarze specjaliści podczas prywatnych wizyt mogli wystawiać seniorom recepty z pełną refundacją.

Jest też inny problem z receptami od specjalistów. Aby dostać się na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ często czeka się miesiącami. Wielu pacjentów jest jeszcze w trakcie realizacji recept wystawionych przed 1 września. Co jeśli ich laki znalazły się w międzyczasie na darmowej liście? To oczywiste, że seniorzy chcieliby skorzystać z refundacji. By nie czekać na kolejną wizytę u specjalisty, po receptę można zgłosić się do lekarza rodzinnego, ale nie zawsze będzie on mógł ją wystawić. Do wypisania leku specjalistycznego potrzebne może być zaświadczenie od specjalisty o rozpoznaniu choroby i dawkowaniu leku.

Które leki są darmowe?

Listę bezpłatnych leków można znaleźć m.in. na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP. Takiej informacji udzieli również lekarz wypisujący receptę.

Jak podaje portal pacjent.gov.pl na liście znajdują się leki:

okulistyczne, przeciwhistaminowe, stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, chorobie Parkinsona, przeciwpasożytnicze, przeciwdrgawkowe, przeciwbólowe, przeciw dnie moczanowej, przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, immunostymulujące, stosowane w terapii hormonalnej, cytostatyki, szczepionki (np. na grypę), przeciwwirusowe, leki na gruźlicę, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, hormony trzustki, stosowane w chorobach tarczycy, kortykosteroidy.

A także leki urologiczne, ginekologiczne, kortykosteroidy, przeciw łuszczycy, o działaniu gojącym i regenerującym, na cholesterol i nadciśnienie, moczopędne, na choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, stosowane w anemii, przeciwkrwotoczne, przeciwzakrzepowe, na cukrzycę, poprawiające trawienie (z enzymami), przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit, przeczyszczające, przeciwwymiotne, na nadkwaśność, przeciwkaszlowe i wykrztuśne.