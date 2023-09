Reklama

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które mają podpisany kontrakt z NFZ powinny być dostępne dla pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Tyle w teorii. W praktyce, próbując umówić wizytę choćby z rana na ten sam dzień często okazuje się, że "nie ma już wolnych miejsc". Narodowy Fundusz Zdrowia radzi, co zrobić w takiej sytuacji.

Czy przychodnia może odmówić zapisania pacjenta do POZ?

Rejestracja zasadniczo nie ma prawa odmówić zapisania pacjenta na wizytę. Mimo to pacjenci przyznają, że spotykają się z takimi sytuacjami, a w niektórych placówkach to wręcz regularna praktyka. Pacjent dowiaduje się, że tego dnia nie ma szans na wizytę. Nie zostaje zapisany na kolejny dzień i słyszy, że "ma dzwonić" i próbować umówić się np. na kolejny dzień.

NFZ podkreśla, że o tym, czy wizyta w przychodni powinna odbyć się w dniu zgłoszenia i czy pacjent potrzebuje pilnej pomocy, decyduje lekarz, a nie pracownik rejestracji. I radzi, co zrobić, gdy rejestracja odmawia zapisania na wizytę.

Brak miejsc u lekarza rodzinnego. Co zrobić w takiej sytuacji?

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, w pierwszej kolejności należy zwrócić się do kierownika przychodni z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Jeśli mimo prośby pracownik przychodni POZ w dalszym ciągu odmawia zapisania na wizytę, należy poprosić o pisemne wyjaśnienie odmowy. Gdy pacjent uzna, że udzielona odpowiedź jest niewystarczająca - po pomoc może zwrócić się do swojego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a gdy uważa, że zostały naruszone prawa pacjenta, pomocny może okazać się kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Jak powinny działać POZ?

Przychodnie POZ powinny działać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 i udzielać porad stacjonarnie, w formie teleporad lub w domu pacjenta. Na wizytę do internisty można zapisać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub, jeśli placówka oferuje taką możliwość, drogą elektroniczną. W godzinach nocnych (od godz. 18.00 do godz. 8.00), a także w święta i weekendy pomoc doraźną można uzyskać korzystając z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Każda placówka udzielająca świadczeń na NFZ powinna przestrzegać zasad rejestracji wynikających z warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegółowo opisane są one w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.