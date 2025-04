Portal belsat.eu podaje, że w trzech rosyjskich obwodach podjęto szokującą akcję płacenia nieletnim uczennicom za to, że zachodzą w ciążę. Dzieje się tak w obwodzie kemerowski na Syberii. Dziewczęta uczęszczające do miejscowych szkół otrzymają 100 tys. rubli (ok. 4,5 tys. zł) za udowodnioną ciążę. "Będzie to dotyczyć ciężarnych nieletnich uczennic, a także studentek szkół wyższych i uniwersytetów uczących się w trybie stacjonarnym" - napisano w portalu belsat.eu.

Coraz więcej regionów chce przyłączyć się do tej akcji

Dziewczyny dostaną pieniądze, jeśli będą już w 22. tygodniu ciąży i przedstawią zaświadczenie z punktu medycznego. "Wnioski mogą składać kobiety, które zaszły w ciążę po 1 stycznia 2024 r. Jeśli dziewczyna jest nieletnia, zapłatę otrzymują jej rodzice lub opiekunowie" - napisano.

Reklama

To już trzeci region w Rosji, który wprowadził zmianę obejmującą nieletnie uczennice. Pierwszymi były obwód orłowski - oferuje 100 tys. rubli oraz briański - 50 tys. rubli.

Belsat podaje, że już 40 regionów kusi finansowo przyszłe matki. Wszystkie - poza wspomnianymi trzema - kierują ofertę wyłącznie do dorosłych kobiet, podejmujących naukę w szkołach wyższych. "Działania rosyjskich regionalnych władz to efekt kampanii na rzecz wczesnego rodzicielstwa, które promują rosyjscy politycy na tle kryzysu demograficznego ostatnich lat" - podaje Belsat.

Krytyka w Dumie

Nina Ostanina, przewodnicząca Komitetu Dumy Państwowej ds. Ochrony Rodziny, Ojcostwa, Macierzyństwa i Dzieciństwa, ostro skrytykowała te praktyki. Jak informuje portal gazeta.ru stwierdziła, że urodzenie i wychowanie dziecka jest dla nieletnich dziewcząt zbyt dużym obciążeniem.