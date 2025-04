Prezydent Andrzej Duda ocenił w środę, że od rana mamy do czynienia "z festiwalem prowokacji chamstwem". Jego zdaniem to "rozpaczliwa próba" odwrócenia uwagi od fiaska "kampanii anty-migracyjnej", którą - zdaniem prezydenta - prowadzi rząd. To odpowiedź na wydarzenia, które miały miejsce z rana w Sejmie. Doszło do awantury między Jarosławem Kaczyńskim a Romanem Giertychem.