Jeśli nie chcemy łamać prawa i przepisów podczas wędrówki po górach, zawsze warto zapoznać się z regulaminem parku narodowego i w razie wątpliwości skonsultować się z lokalnym biurem turystycznym.

Wycieczka w Tatry: Za co możesz dostać mandat?

Wybierając się w góry samochodem, pamiętaj, że za nieprawidłowe parkowanie możesz otrzymać mandat karny w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Jeśli policja lub straż miejska odholuje twój samochód, to koszt wynosi 450 zł za odholowanie pojazdu do 3,5 tony, a dodatkowo za dobę parkingu trzeba zapłacić 30 zł. Policja ostrzega też, że jeszcze wyższe mandaty za nieprawidłowe parkowanie grożą nam po stronie słowackiej. Tam mandat wynosi nawet do 800 euro (czyli około 3,5 tys, zł).

Należy pamiętać, że w Tatrzańskim Parku Narodowym od 1 marca do końca listopada obowiązuje zakaz przebywania od zmierzchu do świtu. Nie możemy wtedy nocować w górach, chyba że nocujemy w schronisku. Biwakowanie i wędrówki nocą są niebezpieczne dla turystów i zakłócają nocne życie zwierząt. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi mandat w wysokości 400 zł.

Tatry: Podczas wycieczki trzymaj się szlaku

Mandat w górach otrzymamy też za zaśmiecanie i palenie papierosów. Pozostawione śmieci na szlaku są zagrożeniem dla zwierząt i mogą spowodować pożar. Z tego samego powodu nie wolno palić papierosów w górach. Możesz zapalić jedynie w wyznaczonych miejscach, schroniskach i punktach gastronomicznych. Za palenie papierosów na szlaku możemy otrzymać mandat w wysokości do 50 zł.

W górach nie opuszczaj szlaku. Strażnicy mogą ukarać mandatem w wysokości nawet kilkuset złotych za wyjście poza szlak. Warto pamiętać, że opuszczanie szlaków wiąże się nie tylko z ryzykiem zgubienia się czy wypadkiem, ale także naruszeniem ekosystemu i naturalnego środowiska zwierząt.

Mandat za zbieranie grzybów i niszczenie przyrody

Nie wszyscy turyści wiedzą, że w parkach narodowych nie wolno zbierać grzybów, jagód i innych składników runa leśnego. Grozi za to mandat w wysokości nawet do 500 zł.

Za niszczenie przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym i inne akty wandalizmu grozi większa odpowiedzialność karna. Za te przewinienia można otrzymać mandat, ale też trafić do więzienia. Za niszczenie przyrody i akty wandalizmu grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Tatry: Zakaz kąpieli i jazdy na rowerze

W górach nie powinniśmy też hałasować, słuchać głośnej muzyki i wyprowadzać na spacer psów. Na terenie parków narodowych, w tym także w Tatrach, nie wolno jeździć na rowerze. Zakaz wjazdu rowerem na tatrzańskie szlaki jest związany z bezpieczeństwem. W Tatrach grozi nam też mandat za kąpiel w stawach, jeziorach i strumykach.