60-latek przyszedł w środę do domu byłej żony, z którą nie mieszkał. - Oddał do kobiety jeden strzał z broni czarnoprochowej, na którą nie trzeba mieć zezwolenia - powiedziała prokurator rejonowa w Bolesławcu Ewa Łomnicka. 58-letnia kobieta z poważnymi obrażeniami została zabrana do szpitala.

Mężczyzna tego samego dnia został zatrzymany przez policję. Prokuratura będzie chciała mu postawić zarzuty usiłowania zabójstwa. - Wcześniej chcemy przesłuchać poszkodowaną; lekarz wyraził na to zgodę i takie przesłuchanie odbędzie się dziś po południu - powiedziała prokurator Łomnicka.

60-latek miał orzeczony zakaz zbliżania się do byłej żony.

Piotr Doczekalski