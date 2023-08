Reklama

Dolegliwości bólowe oceniane są w skali 1-10. Niektórzy pacjenci hospicyjni swój ból oceniają na 10 - to jest ból niewyobrażalny. Niektórzy porównują go do podpalania pochodnią - mówiła Kałduńska w RMF FM.

Pacjenci hospicyjni to nie są osoby, które cierpią na ból głowy - dodała.

Nasi lekarze wczoraj byli w domach u pacjentów hospicyjnych. Jeden lekarz może wystawić e-recepty dla pacjentów, a drugi nie może. Pacjenci zostali bez leków narkotycznych, które są potrzebne na już - powiedziała Kałduńska.

Szefowa fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim powiedziała w RMF FM, że Ministerstwo Zdrowia nie uprzedziło hospicjów, że zmiany w systemie e-recept wpłyną negatywnie na stan zdrowia pacjentów. Placówki nie mogły się więc przygotować na tę sytuację.

Nasz dostarczyciel oprogramowania nie wie, gdzie jest problem i jak nam pomóc. Oni rozkładają ręce, my rozkładamy ręce, a pacjenci cierpią w domu - podsumowała Kałduńska.

Andrusiewicz problemu nie widzi

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził w rozmowie z RMF FM, że problemu nie ma.

17,5 tys. wystawionych wczoraj recept świadczy o tym, że problemu nie ma. Są problemy po stronie niektórych przychodni i niektórych lekarzy. Po prostu nie wszyscy lekarze odnajdują się w tym systemie, dlatego jest specjalny scenariusz postępowania na stronie Centrum E-zdrowia - tłumaczył Andrusiewicz.

"Lekarze zawsze mają możliwość wystawienia recepty na cito"

"W przypadku hospicjów, lekarze zawsze mają możliwość korzystania z opcji wystawienia recepty na cito-także na leki psychotropowe" - przekazało w czwartek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia doprecyzował, że wystawienie takiej recepty następuje w ramach procedury ratowania życia.

"Wsparciem służy Centrum e-Zdrowia, które wyjaśnia na bieżąco jak wystawić receptę w systemie informatycznym" - podkreśliło MZ.

Zmiany w wystawianiu recept

2 sierpnia weszły w życie przepisy, które w trosce o bezpieczeństwo pacjenta, ograniczają zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Wypisaniu takich leków musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu leku na pacjenta.

Zasada ta nie dotyczy przepisywania recept w ramach kontynuacji leczenia, jeśli nie upłynęły trzy miesiące od ostatniej wizyty u lekarza i badania pacjenta. Informacja, o tym, że wskazany okres nie został przekroczony, będzie zamieszczana w dokumentacji medycznej pacjenta.

Przed wystawieniem każdej kolejnej recepty na środki odurzające i leki psychotropowe lekarz będzie musiał sprawdzić ilość i rodzaj przepisanych ostatnio pacjentowi leków: za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) albo systemu gabinetowego lub wywiadu z pacjentem - jeśli pacjent dotychczas nie logował się do IKP.

Fakt takiej weryfikacji lekarz będzie musiał odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta wraz z informacją o bieżących wskazaniach. Kontrolę sporządzania dokumentacji medycznej po konsultacji z pacjentem przy wypisywaniu środków odurzających i leków psychotropowych będzie prowadził na bieżąco Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nowe zasady wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe nie dotyczą lekarzy placówek podstawowej opieki zdrowotnej, do której zapisany jest pacjent. Lekarze ci sprawują bowiem stałą i długofalową opiekę nad pacjentem i znają ich historię leczenia.

Nowe zasady przepisywania recept wynikają z podpisanego przez Ministra Zdrowia 12 lipca br. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. poz. 1368).