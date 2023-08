Palą się odpady na około kilkudziesięciu metrach kwadratowych. Samo składowisko jest większe. W tej chwili jest tam 12 zastępów strażaków, którzy próbują ograniczyć pożar tylko do tego miejsca - powiedział mł. bryg. Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej.

Wyjaśnił, że nie ma zagrożenia dla pobliskiej hali magazynowej, która znajduje się po drugiej stronie drogi. Nie ma też w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

"Trzeba zachować ostrożność"

Oczywiście kierunek wiatru może się zmienić i dym może przemieszczać się w inną stronę. Trzeba to obserwować i zachować ostrożność - przekazał strażak. Zaznaczył, że jeśli się uda ograniczyć pożar do tego terenu co teraz, to gaszenie może potrwać kilka godzin.

autorka: Marta Stańczyk