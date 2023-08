Nawadnianie: Regularne nawadnianie jest kluczowe w okresach upałów. Trzymaj się zasady, że lepiej nawadniać trawnik mniej często, ale obficie, niż często i płytko. Najlepiej jest podlewać wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, aby minimalizować parowanie wody.

Nawodnienie głębokie: Podczas nawadniania upewnij się, że woda dociera głęboko w glebę. To pomaga korzeniom trawy rosnąć w głębszych warstwach, co zwiększa ich odporność na suszę.

Nie koszenie zbyt krótko: Wybierz wyższy poziom koszenia, aby trawa była nieco dłuższa. Dłuższa trawa osłania korzenie, chroniąc je przed przegrzaniem i utratą wilgoci.

Nie chodź po trawniku: Stosuj się do zasady "nie chodź po trawniku" w czasie upałów. Chodzenie po suchym trawniku może powodować uszkodzenia korzeni i trawy.

Unikaj obciążania: Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów (np. mebli ogrodowych) na trawniku w czasie upałów, ponieważ to może powodować uszkodzenia.

Odpowiednie nawożenie: Jeśli planujesz nawozić trawnik, wybierz nawóz o długotrwałym uwalnianiu. Unikaj nadmiernego nawożenia, co może spowodować oparzenia korzeni.

Rozstaw parasole

Zacienienie: Jeśli to możliwe, zastosuj zacienienie na trawniku, na przykład poprzez ustawienie parasoli ogrodowych, aby zapewnić pewne schronienie przed bezpośrednim działaniem słońca.

Aeracja: Okres upałów to dobry czas na przeprowadzenie aeracji trawnika. Proces ten pomaga poprawić przepływ powietrza do korzeni, co jest szczególnie ważne w czasie suszy.

Oszczędzaj wodę: Jeśli stosujesz nawadnianie, staraj się oszczędzać wodę poprzez używanie systemów automatycznych z czujnikami wilgoci lub ręcznego nawadniania w odpowiednich porach dnia.

Ogranicz aktywność na trawniku: W czasie upałów unikaj organizowania aktywności na trawniku, takich jak gry czy pikniki, aby nie narażać trawy na dodatkowe obciążenia.