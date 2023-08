Reklama

W jednym z najnowszych postów IMGW na Twitterze pojawiła się eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na miesiące od września do grudnia 2023. Jaka pogoda będzie jesienią i zimą? Czy możemy spodziewać się dużych przymrozków? A może wręcz przeciwnie - to będzie bardzo ciepły początek zimy?

Prognoza Instytutu Meteorologii na jesień i początek zimy 2023.

Reklama

Opublikowana przez Instytut eksperymentalna prognoza długoterminowa pogody na miesiące od września do grudnia 2023 roku dotyczy temperatury i opadów w tym okresie. Przedstawia ona:

średnią miesięczną temperaturę powietrza

powietrza miesięczną sumę opadów atmosferycznych

oddzielnie na każdy miesiąc od września do grudnia dla wybranych miast w Polsce. Wyniki prognozy są przedstawione w formie porównania do normy trzydziestoletniej z lat 1991-2020.

Jeśli przewidywana średnia temperatura lub też suma opadów jest w normie, oznacza to, że według prognozy dany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w okresie referencyjnym.

Jeżeli średnia jest poniżej normy to zakłada się, że prognozowany miesiąc będzie odpowiednio chłodniejszy lub bardziej suchy od średniej z lat 1991-2020, przy czym tu pod uwagę bierze się 20 obserwowanych tych samych miesięcy z okresu referencyjnego. Analogicznie gdy przewidywana średnia jest powyżej normy to prognozowany miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry.

Prognoza pogody na wrzesień 2023

Jaki będzie początek roku szkolnego? W całej Polsce będzie ciepło. Średnia temperatura powietrza będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej. Natomiast wrześniowa suma opadów atmosferycznych na terenie całego kraju będzie zawierać się we wcześniej wspomnianej normie. Oznacza to, że temperatury powietrza będą wyższe niż w latach 1991-2020, natomiast wielkość opadów będzie zbliżona do ilości opadów w tych latach dla poszczególnych miast. Czeka nas piękna złota jesień.

We wrześniu najchłodniej będzie w Zakopanem. Temperatura wyniesie tam między 10 a 12 stopni Celsjusza. Natomiast najcieplej może być we Wrocławiu - tam temperatura może osiągnąć nawet 15,4 stopnia.

Reklama

Natomiast w przypadku prognozy opadów najwięcej ich będzie w Zakopanem - między 84,2 a 123,2 mm. Najmniej opadów w Poznaniu - między 28 a 43,1 milimetrów.

Prognoza pogody na październik 2023

Prognoza na październik będzie przedstawiać się podobnie. Temperatura w całym kraju będzie powyżej normy. Październik będzie zatem miesiącem ciepłym, podobnie jak wrzesień. Natomiast ilość opadów będzie utrzymywać się na tym samym poziomie co w okresie referencyjnym.

Najniższa prognozowana temperatura powietrza w Suwałkach (między 6,3 a 7,9 stopnia Celsjusza). Najwyższa temperatura w Opolu (między 8,7 a 10,7 stopnia). Najmniej opadów wystąpi w Poznaniu (między 23,6 a 36,9 milimetra). Natomiast najwięcej w październiku będzie padać w Koszalinie. Prognozowana wielkość opadów w tym regionie to między 45,2 a 69,2 mm.

Prognoza pogody na listopad 2023

Więcej odstępstw od normy możemy spodziewać się w listopadzie, jednak będzie to dotyczyć wyłącznie opadów. Jeżeli chodzi o temperaturę, to średnia temperatur w całej Polsce w listopadzie będzie w granicach normy. Natomiast suma opadów będzie w normie dla miastach takich jak: Wrocław, Łódź, Warszawa, Opole, Katowice, Zakopane, Kraków, Kielce, Lublin i Rzeszów. Bardziej sucho niż w okresie referencyjnym będzie między innymi na Pomorzu. Suma opadów poniżej normy wystąpi w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Zielonej Górze. Najchłodniej będzie w Zakopanem - temperatura wyniesie między 1,3 a 3,2 stopnie Celsjusza. Najcieplej za to będzie w Gdańsku - tam termometry wskażą między 4,7 a 5,7 stopnia. Najmniej deszczu spadnie we Wrocławiu (od 23,5 do 34,9 milimetra). Natomiast najwięcej deszczu może spaść w Zakopanem - do 74,2 milimetra.

Prognoza pogody na grudzień 2023

Ostatni miesiąc objęty prognozą to grudzień. Będzie to miesiąc normalny, jeżeli chodzi o średnią temperaturę powietrza. Najchłodniej będzie w Zakopanem (od -3,1 do -1,1 stopnia Celsjusza). Najwyższą temperaturę powietrza pokażą termometry w Szczecinie - maksymalnie 3 stopnie.

Pod kątem ilości opadów grudzień będzie miesiącem mokrym, bowiem suma opadów dla całego kraju będzie powyżej normy. Najmniej deszczu spadnie we Wrocławiu (między 18 a 30,5 milimetra) a najwięcej, bo od 45,2 do 73,4 mm w Koszalinie.