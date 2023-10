Prognoza pogody na wszystkich Świętych 2023

W ostatnich dniach obserwujemy wyraźne ochłodzenie w całym kraju. W Tatrach spadł już pierwszy śnieg. Według prognoz IMGW - z 9 października - w drugiej połowie tego miesiąca miały występować znacznie mniejsze anomalie średniej temperatury powietrza w stosunku do lat 1991-2020. Można więc było przewidywać, że nadchodzi okres z temperaturą w normie.

IMGW w swoim komunikacie z 9 października przewidywał też, że średnia miesięczna temperatura powietrza oraz średnia miesięczna suma opadów atmosferycznych w listopadzie powinna mieścić się w normie wieloletniej z lat 1991-2020.

Średnia temperatura w listopadzie - zgodnie ze wspomnianymi przewidywaniami - miałaby się wahać od 1 do 6 stopni Celsjusza. Przykładowo najchłodniej miałoby być w Zakopanem i Suwałkach (średnia miesięczna od 1 do 3 stopni), a najcieplej w Opolu i Wrocławiu (średnia miesięczna od 4 do 6 stopni).

Wszystkich Świętych 2023 - nagła zmiana prognozy pogody

Jednak według najnowszych komunikatów IMGW z 10 października temperatury powietrza w tygodniu na przełomie października i listopada mają spaść poniżej wspomnianej średniej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Podobnie sytuacja ma wyglądać z opadami - ich również prognozuje się więcej niż przeciętnie w tym czasie.

Może to oznaczać, że czeka nas chłodny początek listopada, a odwiedzając cmentarze na Wszystkich Świętych, warto pamiętać o ciepłym ubraniu i parasolach.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych 2023. Ile będzie stopni?

Znany amerykański serwis pogodowy AccuWeather prognozuje na terenie naszego kraju 1 listopada 2023 średnią temperaturę powietrza w nocy w okolicach 2 stopni Celsjusza, natomiast w dzień ma to być ok. 11 stopni Celsjusza. Warto jednak zaznaczyć, że prognozowana temperatura odczuwalna ma być niższa i wynosić około 6 stopni Celsjusza. Zapowiadany jest również deszcz oraz wiatr wiejący z prędkością około 28 km/h.