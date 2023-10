W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami wystąpią opady deszczu. Na południu i w centrum kraju te opady okresami będą miały umiarkowane natężenie, głównie w drugiej połowie nocy. Prognozowana suma opadów na południowym zachodzie Polski to nawet do 30 mm deszczu – powiedział PAP Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW ostrzega przed mgłami. Będą ograniczać widzialność do 100 metrów

Podkreślił także możliwość wystąpienia burz miejscami na południowym zachodzie. A w północnej połowie kraju będą wystawiane ostrzeżenia przed mgłami, które miejscami będą ograniczać widzialność do 100 m – przekazał synoptyk IMGW.

To będzie już nieco chłodniejsza noc od tej z piątku na sobotę. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 10 stopni w centrum, do 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, w czasie burz jego porywy sięgną do 60 km/h, powieje z kierunków zmieniających się. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są jeszcze w Bieszczadach. Tam początkowo porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km/h – ostrzegł Gawron.

"Niedziela pochmurna"

Niedziela będzie pochmurna, z zachmurzeniem dużym niemal w całym kraju. Większe przejaśnienia spodziewane są jedynie nad morzem, a po południu na zachodzie kraju. Miejscami wystąpią opady deszczu. Na południu kraju możliwe są burze. Najwięcej deszczu spadnie w pasie od Śląska po Mazury. Tam do 30 mm deszczu. Jeszcze więcej będzie go na Podlasiu, tam suma opadów za 12 godzin może wynieść nawet do 45 mm – powiedział synoptyk IMGW.

Zaznaczył, że przed południem w północnej Polsce spodziewane są miejscami utrzymujące się mgły, które ograniczać będą widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. 14 stopni w centrum i na zachodzie, do 19 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, gdzie jeszcze będzie zalegać ciepłe powietrze.

Wiatr słaby i umiarkowany; w czasie burz i wysoko w górach jego porywy sięgną do 60 km/h. Powieje przeważnie z kierunków zachodnich.

autorka: Inga Domurat