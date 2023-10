Gdzie będzie silnie wiało w weekend?

IMGW ostrzega przed wiatrem. Od piątku może silnie wiać na północy i południu kraju.

Ostrzeżenia 1. stopnia (maksymalne porywy wiatru do 85 km/h) wydano dla powiatów: Świnoujście, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, kartuskiego, puckiego, gdańskiego, nowodworskiego, elbląskiego i braniewskiego.

Ostrzeżenia 2. stopnia (maksymalne porywy wiatru do 100 km/h) wydano dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, wadowickiego, suskiego, nowotarskiego, myślenickiego, limanowskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego oraz bieszczadzkiego.

Najnowsza prognoza na weekend

W nocy z piątku na sobotę oprócz wiatru można spodziewać się zachmurzenia i opadów na terenie całego kraju. Na północy Polski opady mogą mieć okresowo natężenie umiarkowane.

W sobotę będzie padać już tylko na północy kraju i w górach, na południu przejaśnienia. Na północy kraju temperatura może wynieść 12 stopni Celsjusza, z kolei w centrum i na południu maksymalna temperatura osiągnąć może aż 20 stopni Celsjusza.

W niedzielę znowu w całym kraju będzie pochmurno, choć z przejaśnieniami. Miejscami może spaść deszcz. Czeka nas za to dość przyjemna temperatura, jej maksymalne wartości to od 12 do 19 stopni Celsjusza.