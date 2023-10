W październiku pogoda znacząco się ochłodziła w porównaniu do września. Wiele wskazuje na to, że nadchodzące 5 tygodni będzie charakteryzowało się na przeważającym obszarze kraju wyższą średnią temperaturą niż w latach 1991-2020.

Pogoda na nadchodzący tydzień 23-29 października

W przyszłym tygodniu, od 23 do 29 października, anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 2019-2020 wyniesie od 1,7 do nawet 3,8 stopni Celsjusza. Najwyższe anomalia spodziewane są na wschodzie kraju. W województwie warmińsko-mazurskim ma ona wynieść 3,3 stopnie Celsjusza, a w podlaskim – 3,5 stopnie. W województwie lubelskim spodziewana jest na poziomie 3,3 stopni, a w podkarpackim – nawet 3,8 stopnia Celsjusza.

W centralnej części kraju anomalia będzie się wahała między 2,3 – 3,1 stopni. Na zachodzie zaś wyniesie 2 stopnie w województwie zachodnio-pomorskim, 2,2 w województwie lubuskim i 1,7 w województwie dolnośląskim.

Prognoza pogody na październik i listopad

Według prognoz modelu ECMWF EPS w kolejnych tygodniach anomalia średniej temperatury powietrza będą maleć. Najwyższa, w 44. tygodniu roku, przewidywana jest w województwie pomorskim, gdzie może wynieść 2,7 stopnie Celsjusza. W pozostałej części kraju prawdopodobnie będą wahać się od 0,3 do 1,7 stopni Celsjusza.

Co ciekawe, w niektórych miejscach w Polsce może być chłodniej niż w latach 1991-2020. Z ujemnymi anomaliami możemy mieć do czynienia między 6 a 26 listopada w województwie małopolskim. Odchylenie od średniej z lat 1991-2020 może wynieść od 0,5 do 1,3 na minusie.

Dwa wyjątkowo deszczowe tygodnie. Anomalie mogą wynieść aż 178 proc.!

Pod względem opadów w ciągu najbliższych pięciu tygodni dwa będą szczególnie obfitowały w opady. Mowa o tygodniu 43. – od 23 do 29 października i tygodniu 47. – od 20 do 26 listopada. Końcówka zarówno października, jak i listopada może obfitować w opady deszczu.

W pierwszym przypadku anomalia sumy opadów względem lat 1991-2020 może wynieść w województwie mazowieckim nawet 166 procent, a w świętokrzyskim – 153 procent. W pozostałych częściach kraju będzie się wahać od 92 do 147 proc. Z kolei od 20 do 26 listopada anomalia te wyniosą od 109 do nawet 178 proc.