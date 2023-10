Jonathan Lunine i Robert Hazen nazwali nową koncepcję “prawem rosnącej informacji funkcjonalnej”. Co ono oznacza? Według naukowców naturalne systemy ewoluują do bardziej złożonych i różnorodnych stanów. To zjawisko odbywa się na naszej planecie oraz w przestrzeni pozaziemskiej, gdzie dotyczy planet, gwiazd, atomów i minerałów.

Na czym dokładnie polega nowe prawo ewolucji?

Dobrze znana teoria ewolucji Darwina odnosi się wyłącznie do życia na Ziemi, pomijając złożone układy występujące w kosmosie. Koncepcja ma zatem sporo braków. Nowe prawo stanowi wynik współpracy naukowców i filozofów. Ich celem było rozwiązanie jednej z największych zagadek kosmosu ー dlaczego złożone systemy ewoluują z biegiem czasu w kierunku większej informacji funkcjonalnej?

Naukowcy twierdzą, że prawo ma zastosowanie do układów składających się z wielu różnych elementów, takich jak atomy, cząsteczki czy komórki. Wynika to z faktu, iż takie elementy można wielokrotnie układać i przestawiać. Poza tym podlegają one naturalnym procesom polegającym na powstawaniu niezliczonej ilości różnych układów. Okazuje się jednak, że tylko niewielka część konfiguracji przetrwa w procesie określanym jako “wybór pod kątem funkcji”. W momencie, gdy nowa konfiguracja działa dobrze, następuje jej ewolucja. Te założenia pokrywają się z teorią Darwina, który dokładnie opisał w jaki sposób rośliny i zwierzęta ewoluują w wyniku doboru naturalnego.

W jaki sposób ewoluują systemy naturalne?

Naukowcy zauważyli, że w przyrodzie występują przynajmniej trzy rodzaje funkcji. Pierwszą z nich jest stabilność. Oznacza ona, że systemy naturalne wybierają wyłącznie stabilne układy atomów lub cząsteczek do ewolucji. Druga funkcja polega na wybieraniu dynamicznych systemów z ciągłymi dostawami energii. Trzecia funkcja jest najciekawsza. Zakłada ona, że ewoluujące systemy mają tendencję do odkrywania nowych konfiguracji, które z czasem prowadzą do wykształcenia nowych zachowań lub cech. W taki sposób powstała m.in. fotosynteza.

Dobrym przykładem nowego prawa ewolucji są minerały. Najwcześniejsze formy miały bardzo stabilne układy atomów i stały się fundamentem dla kolejnych generacji minerałów, które brały udział w powstawaniu życia na naszej planecie. W odniesieniu do kosmosu, ten fundament stanowiły dwa pierwiastki ー wodór i hel. Utworzyły one pierwsze gwiazdy wkrótce po Wielkim Wybuchu i przyczyniły się do wytworzenia około 20 cięższych pierwiastków chemicznych.

Kolejna generacja gwiazd wykorzystała tę różnorodność, dzięki czemu powstało 100 nowych pierwiastków. Zdaniem naukowców nowe prawo zakłada, że życie na Ziemi może być wynikiem powszechnej ewolucji planet. Badacze wskazują również, że wszechświat nieustannie generuje nowe kombinacje atomów, cząsteczek i komórek. Te z nich, które są stabilne mogą w przyszłości stworzyć kolejne warianty. Prawo rosnącej informacji funkcjonalnej to nieustanna ewolucja wszystkiego na Ziemi i w kosmosie.