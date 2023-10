W tym tygodniu zdążyliśmy się już przyzwyczaić się do chłodu i pierwszych przymrozków. Za nami również pierwsze sezonowe wichury i silniejsze opady deszczu. W prognozach IMGW widać też zapowiedzi pierwszych opadów deszczu ze śniegiem. Kiedy i gdzie można się ich spodziewać?

Prognoza pogody na weekend. IMGW zapowiada "bitwę światów"

Najbliższe dni mogą mocno zaskoczyć pod kątem pogody, o czym przestrzega IMGW. Front ciepły będzie przesuwać się w piątek z zachodu kraju na północny wschód. Spadnie ciśnienie, może zrobić się wietrznie. Kraj zostanie podzielony na dwie, wyraźne części. Mieszkańcy północy poczują dotkliwy chłód, gdy na południu wciąż będzie dominować przyjemna, jesienna aura. W sobotę północna część Polski będzie pod wpływem niżu. Wraz z chłodnym frontem napłynie powietrze polarne, morskie. Część południową zdominuje wyż, a ciśnienie wzrośnie.

"Wieści z przyszłego pola pogodowej walki - scenariusz modelu od ECMWF. #Piątek: Walczyć będą chłód na północy z jesiennym ciepłem na południu. Przygotujcie popcorn, to będzie bitwa światów! #Sobota i #niedziela: Ciepło wyraźnie zyskuje przewagę, zdobywając kolejne rejony Polski. Wyraz "ciepło" zaatakuje nasze serca! Zapowiadana gdzieniegdzie ogromna pokrywa z białych płatków może sobie odpocząć - nie będzie krystaliczne białego chaosu" - prognozuje na X (dawniej Twitter) IMGW.

Uwaga na pogodę w weekend. Dwa bieguny temperatur

W weekend czekają nas również znaczne różnice w temperaturach. Już w piątek, w ciągu dnia nad Polską zacznie przechodzić ciepły front atmosferyczny oddzielający dwie masy powietrza. Temperatura będzie zmieniać się dynamicznie. W piątek mieszkańcy południowej Polski będą cieszyć się temperaturami nawet do 20-22°C. Ciepłe temperatury na południu powinny się utrzymać również w sobotę, w niedzielę spadną do ok. 16-19°C.

W tym samym czasie północną i centralną część kraju spowije chłód. Najzimniej na północy, nad morzem i na Mazurach. W polskim biegunie zimna – czyli na Suwałkach – spodziewane są zaledwie 2°C. W Gdańsku i w Szczecinie ok. 4°C. Na Mazurach ok. 3°C. W centrum cieplej o kilka stopni. Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się ok. 9°C, w Łodzi do 10°C.

Jaka pogoda na najbliższy weekend?

Według modelu WRF-ICON zimne opady deszczu są spodziewane w weekend na północy i na północnym wschodzie. Najnowsze prognozy wskazują na możliwość wystąpienia na tych terenach opadów deszczu ze śniegiem. Deszcz pojawi się również w centrum kraju, na południu przelotny deszcz z przejaśnieniami.

W sobotę najcieplej będzie na południowym wschodzie z temp. nawet do ok. 22°C w okolicy Rzeszowa. Najzimniej na Mazurach, zaledwie 8°C. W centrum od 15°C do 20°C. Niedziela z lekkim ochłodzeniem. Na południu 16-19°C, w centrum 13-14°C, na Mazurach i Pomorzu ok. 12°C.