Wysokie temperatury w nocy w październiku

Noc z piątku na sobotę, czyli z 20 na 21 października, na południu kraju będzie wyjątkowo ciepła. Temperatury zbliżą się do tropikalnych. W okolicach Krakowa w nocy temperatura może osiągnąć 20 stopni Celsjusza.

Prognozy zakładają 16 stopni we Wrocławiu i Rzeszowie, 18 stopni w Opolu i Krakowie, a nawet 19 stopni w Katowicach. Takie temperatury w drugiej połowie października to zjawisko niecodzienne.

Reklama

Reklama

Temperatura w nocy 20 października na przestrzeni lat

Na podstawie danych udostępnionych przez IMGW można stwierdzić, że tak ciepłej nocy 20 października nie było przez ostatnich 10 lat. Najwyższe temperatury odnotowano w roku 2021 oraz 2014 i wynosiły 13 stopni.

W ostatniej dekadzie średnia temperatura nocą 20 października wynosiła od 1 do 5 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę w bieżącym roku to najcieplejsza taka noc w ostatniej dekadzie.

Tropikalne noce w Polsce

Tropikalne noce w Polsce to zjawisko coraz częstsze. W ostatnich latach ich liczba znacznie wzrosła. Przed laty średnio były to 3 noce rocznie, natomiast w samym 2022 roku było ich aż 49! Temperatury nocą zbliżające się do 20 stopni w październiku są jednak nowym zjawiskiem.