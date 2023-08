Reklama

Falę upałów urozmaicą dziś nadchodzące burze. Nadal będzie bardzo gorąco. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i ostrzegają przed burzami. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 30 do 35 stopni Celsjusza, a nad samym morzem około 20 stopni Celsjusza. Burzom może towarzyszyć porywisty wiatr nawet do 70 km/h.

Za nami tropikalna noc

Reklama

Po wczorajszych upałach – tropikalna noc, czyli taka podczas której temperatura minimalną jest równa lub większa od 20 stopni Celsjusza. Jak podaje IMGW wystąpiła ona w rejonie Zatoki Gdańskiej i na zachodzie Polski w Gorzowie Wielkopolskim, a wielu miejscach kraju temp. minimalna zbliżyła się do wartości 20 stopni Celsjusza.

Prognoza na dziś: Upały, burze, porywisty wiatr, a nawet grad!

Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Początkowo na północnym zachodzie, a po południu i wieczorem na zachodzie, w centrum i na południu kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz około 15 mm, jedynie na południu Dolnego Śląska do 20 mm. Temperatura maksymalna 25-27 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, 31-33 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze, tylko w centrum lokalnie 34 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie 27-30 stopni Celsjusza, z kolei nad samym morzem możemy się spodziewać się temperatur 21-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych, a jedynie na północnym zachodzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni, zaś w górach wiatr okresami porywisty. W czasie burz możemy spodziewać się wiatru w porywach do około 65-70 km/h.

Reklama

IMGW ostrzega: Nadchodzą burze

Od zachodu zbliża się do nas strefa burz. Mogą im punktowo towarzyszyć opady deszczu o natężeniu około 15 mm/h oraz porywisty wiatr do około 65 km/h – informuje IMGW na Twitterze.

Uwaga na przegrzanie i odwodnienie

Upalna aura jest ogromnym obciążeniem dla ludzkiego organizmu. Największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dotyczy niemowląt małych dzieci, osób niesamodzielnych oraz w wieku podeszłym, rekonwalescentów, a także chorych przewlekle. IMGW przypomina o regularnym nawadnianiu organizmu i zaopatrzeniu się w napoje bogate w mikroelementy i niesłodzone.