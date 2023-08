"Uwaga! Dziś (26.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - ostrzeżenie tej treści otrzymali mieszkańcy województwa śląskiego, małopolskiego oraz części województwa świętokrzyskiego.

Wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugie stopnia przed burzami z gradem. Alerty obowiązują niemal w całym kraju. Wyjątkiem jest województwo lubuskie i zachodniopomorskie.

Alerty drugiego stopnia wydano dla województw: pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Instytut prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenia także przed upałem

W dalszym ciągu w południowej i południowo-wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałem. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść tam od 30 do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 st. C, miejscami około 20 st. C.

Alert pierwszego stopnia wskazuje, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Marcin Chomiuk