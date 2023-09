Jak przekazał Jaromir Ślączka, szef Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, liczba osób zakażonych Legionellą wzrosła do 158. Jeden nowy przypadek potwierdzono u pacjenta hospitalizowanego na terenie Podkarpacia, jest to pacjent przyjęty do szpitala 30 sierpnia.

"Najwięcej chorych jest w Rzeszowie"

Najwięcej chorych jest w Rzeszowie – 106, oraz w powiecie rzeszowskim – 36. W dębickim jest czterech pacjentów, trzech w powiecie ropczycko-sędziszowskim, dwóch w powiecie łańcuckim. Po jednym zakażeniu odnotowano u pacjentów z powiatów: jasielskiego, przeworskiego, przemyskiego, kolbuszowskiego, niżańskiego, stalowowolskiego oraz powiatu opolskiego (województwo lubelskie).

W ciągu ostatniej doby nie zmieniła się liczba zgonów. Łącznie nie żyje 18 osób, u których wykryto bakterię. U wszystkich osób występowały choroby współistniejące. Wśród ofiar śmiertelnych jest 9 kobiet i 9 mężczyzn w wieku 55-98 lat.

autorka: Agnieszka Lipska