Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej prowadzą monitoring sytuacji w Kanale Gliwickim w związku z stwierdzeniem śniętych ryb w wodach II sekcji drogi wodnej.

"W cztery dni wyciągnięto z wody 150 kg ryb"

W niedzielę od wczesnych godzin porannych do przedpołudnia pracownicy obsługujący śluzy Kanału Gliwickiego podjęli z wody ok. 35 kg śniętych ryb w II sekcji drogi wodnej oraz ok. 1 kg w IV sekcji. W ciągu czterech dni, w których przeprowadzana była inspekcja, wyciągnięto około 150 kg ryb.

PGW WP poinformowało również, że w pozostałych lokalizacjach Kanału Gliwickiego, w Kanale Kędzierzyńskim oraz w rzece Odrze na odcinku w zarządzie RZGW w Gliwicach nie występują śnięte ryby.

Wojewoda opolski komentuje

O zaistniałej sytuacji w ramach wzajemnego ostrzegania i współpracy poinformowano wojewodów Śląskiego i Dolnośląskiego oraz WCZK i WIOŚ w sąsiednich województwach. Wojewoda opolski zalecił prowadzenie stałych, codziennych i rozszerzonych o występowanie ichtiotoksyn badań próbek wody na II sekcji Kanału Gliwickiego. W celu przeciwdziałania potencjalnemu rozprzestrzenianiu się złotej algi ujście Kanału Kędzierzyńskiego do Kanału Gliwickiego zostanie przegrodzone zaporą z biostabilizatorem - poinformował na swoich social mediach wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.

RZGW Gliwice, PSR, PSP i OSP oraz PZW zapewniły, że będą kontynuować stały i szczegółowy monitoring wód całego opolskiego odcinka Kanału Gliwickiego. "Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach prowadzą wzmożone działania obserwacyjne, zarówno od strony wody w czasie rejsów kontrolnych, jak i od strony lądu" - zaznaczyło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wód Polskich w Gliwicach.

Autorka: Julia Szymańska