Granica polsko-słowacka. Ruch bez zakłóceń

W okolicy jednego z głównych przejść granicznych ze Słowacją, w Chyżnem, jest patrol SG prowadzący wyrywkowe kontrole, ale ruch odbywa się bez żadnych zakłóceń. Jak podkreśliła rzeczniczka, takie kontrole nie oznaczają tymczasowego przywrócenia kontroli granicznych

Kontrolujemy pojazdy i osoby podróżujące nimi, ale nie utrudniamy w żaden sposób ruchu przez granicę– wyjaśniła.

We wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że w związku z nasiloną presją migracyjną szlakiem bałkańskim przez Słowację, Straż Graniczna wprowadziła na granicy polsko-słowackiej stałe i doraźne kontrole busów i innych pojazdów mogących przewozić nielegalnych migrantów z tego kierunku.

Premier Mateusz Morawiecki zleca kontrole na granicy

Dzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki polecił szefowi MSWiA wprowadzenie kontroli. Poleciłem ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, aby wprowadzać kontrole na granicy polsko-słowackiej busików, busów, samochodów, autobusów, które można podejrzewać o to, że tamtędy migrują nielegalni imigranci - powiedział premier w poniedziałek w Kraśniku (woj. lubelskie).

Premierpodkreślił też, że "udało się obronić granicę polsko-białoruską przed nielegalną imigracją". Dodał: […] szlakiem tzw. bałkańskim, przez Węgry, przez Słowację, przejeżdżają tacy nielegalni imigranci, bo nie ma granicy między Polską, a Słowacją, jest granica Schengen.

Strażnicy graniczni obecni na szlakach komunikacyjnych w Małopolsce

Obserwując trend lawinowego zwiększenia imigrantów ze strony tak zwanego szlaku bałkańskiego ze strony słowackiej, jako formacja podjęliśmy już niezbędne działania w tym zakresie. W okresie wakacyjnym bardzo wzrosły statystyki nielegalnych przekroczeń granicy. Od początku roku jest to już 149 zatrzymanych nielegalnych migrantów, z czego tylko w sierpniu i we wrześniu było ich 114. W porównywalnym okresie ubiegłego roku było to tylko 13 osób – powiedziała PAP mjr Kądziołka.

Dodała, że strażnicy graniczni są obecni na głównych szlakach komunikacyjnych w Małopolsce, gdzie prowadzą doraźne kontrole mające na celu przeciwdziałanie nielegalnej imigracji.

Lawinowy wzrost zatrzymanych migrantów

W sierpniu i wrześniu liczba zatrzymanych nielegalnych emigrantów w kierunku słowackiego wzrosła lawinowo. Odnotowujemy całe grupy podróżujące samochodami. To nie są pojedyncze osoby podróżujące pieszo przez tzw. zieloną granicę, tylko zorganizowane transporty i one są właśnie ujmowane i zatrzymywane przez nas na głównych szlakach komunikacyjnych. Są to głównie Turcy, Syryjczycy, Irakijczycy" – wyjaśniła rzeczniczka.

Jak podała mjr Kądziołka, zatrzymane osoby co do zasady nie deklarują ochrony międzynarodowej na terenie Polski, chyba że dotyczy to obywateli Turcji.

Mamy tu do czynienia z migracją zarobkową, a w toku czynności udaje się ustalić, że krajem docelowym dla nich są Niemcy i te osoby nie są zainteresowane udzieleniem ochrony międzynarodowej w naszym kraju – dodała.

Tylko ostatniej doby zatrzymano dwie takie grupy. Na autostradzie A4 między Krakowem a Katowicami straż graniczna zatrzymała 22 osoby podróżujące busem. Byli to Irakijczycy i Syryjczycy i czterech gruzińskich kierowców. Kolejna grupa została zatrzymana w rejonie byłego przejścia granicznego w Chyżnem - była to grupa 14 Turków przewożonych przez Syryjczyka. Zauważamy taką tendencję że kierowcami w tych zorganizowanych grupach są obcokrajowcy.

Karpacki Oddział Straży Granicznej ochrania najdłuższy odcinek granicy ze Słowacją. Tę granicę od wschodu ochrania Bieszczadzki Oddział, a od zachodu Śląski.

autor: Szymon Bafia