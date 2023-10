Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie rosło.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym wschodzie kraju z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu, a pod koniec dnia także na południowym wschodzie kraju, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu na południu Dolnego Śląska do 10 mm. Temperatura maksymalna od 14 st.C miejscami nad morzem, około 20 st.C w centrum do 24 st.C na południu; na przeważającym obszarze kraju temperatura najwyższa wystąpi przed południem. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. Nad morzem wiatr okresami silny do 40 km/h, w porywach do 80 km/h. Na obszarach podgórskich wiatr dość silny i silny do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, a w górach od 100 km/h do 130 km/h.

W nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy i wschodzie duże i tam zanikające przelotne opady deszczu. W górach przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu na południowym wschodzie do 10 mm. Temperatura minimalna przeważnie od 4 st.C do 7 st.C, miejscami nad morzem 9 st.C, a na południowym wschodzie 10 st.C; w rejonach podgórskich od 1 st.C do 4 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem wiatr okresami silny do 40 km/h, w porywach do 80 km/h. W górach porywy wiatru do 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Bez opadów na północnym wschodzie. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 7 st.C do 12 st.C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Nad morzem okresami dość silny, początkowo w porywach do 80 km/h. Na obszarach podgórskich wiatr w porywach do 60 km/h, a w górach początkowo do 90 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 24 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady. Temperatura minimalna 5 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 11 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni.