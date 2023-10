Do zdarzenia doszło w poniedziałek. We wsi Sowina koło Łambinowic mężczyzna poszukiwany do odbycia kary więzienia zabarykadował się w swoim domu i groził wysadzeniem budynku w powietrze.

Na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Jak poinformował rzecznik opolskiej prokuratury mężczyznę zatrzymano, a na miejscu nadal pracują funkcjonariusze policji.

Marek Szczepanik